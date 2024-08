Les pitjors inundacions en 30 anys arrasen Bangladesh enmig d'un delicat moment de transició

Les pluges torrencials deixen almenys 18 morts i gairebé cinc milions d'afectats



MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 18 persones han mort i gairebé cinc milions han resultat afectades per les inundacions provocades per les pluges torrencials que han sacsejat aquests últims dies l'est de Bangladesh, un país immers en una delicada transició política després de l'onada de protestes que va desencadenar aquest mes la dimissió del Govern a costa de les vides de centenars de persones durant la repressió policial prèvia i els enfrontaments entre faccions polítiques.

Onze municipis del país es troben ara mateix pràcticament submergits pels desbordaments de sis grans rius en el que es tracta una de "les pitjors inundacions vistes en tres dècades", en paraules del director de l'ONG mediambiental BRAC, Liakath Alí, en un comunicat recollit per Bloomberg. "Hi ha gent aïllada arreu del país i anticipem que la situació empitjorarà a molts llocs perquè les pluges continuen caient", ha afegit.

El secretari del Ministeri per a la Gestió de Desastres del país, Kamrul Hasan, ha confirmat aquest balanç de 18 morts en tan sols tres dies d'inundacions, que s'han saldat ara com ara amb 4,9 milions d'afectats. Els sis grans rius, les aigües dels quals registren nivells molt per sobre del límit màxim de perill, són el Kushiyara, el Manu, el Khowai, el Gumti, el Muhuri i el Feni, segons la previsió donada a conèixer aquest dissabte i recollida pel diari 'Dhaka Tribune'.

Les autoritats, sota l'ordre del nou primer ministre del país, Mohamed Yunus, han obert més de 3.100 refugis i desplegat 639 equips mèdics per atendre les víctimes enmig de constants interrupcions de les telecomunicacions i enormes dificultats per accedir a les zones inundades. El camp ha resultat particularment afectat: prop d'1,1 milions d'agricultors van acabar sense subministrament elèctric aquesta passada nit.

A més, cal tenir en compte que les inundacions també s'han notat especialment a la localitat de Cox's Bazar, llar de centenars de milers de refugiats de l'ètnia rohingya, procedents de Birmània. Allà han mort almenys tres persones, entre les quals un adolescent.

Finalment, les inundacions han amenaçat amb provocar un conflicte diplomàtic amb l'Índia, després que múltiples afectats van denunciar que part de les inundacions havien estat provocades per la decisió de les autoritats índies d'obrir diverses preses per limitar l'impacte de les pluges al país. Gran part de Bangladesh està formada per deltes dels rius de l'Himàlaia, el Ganges i el Brahmaputra, que flueixen des de l'Índia a través de Bangladesh cap al mar.

El Ministeri d'Afers exteriors de l'Índia ha rebutjat les acusacions i ha atribuït les inundacions a Bangladesh a l'increment de les precipitacions, segons un comunicat recollit per CNN Asia.