Les paramilitars RSF multipliquen els seus atacs amb drons contra la infraestructura del Sudan

El líder de l'exèrcit sudanès promet una operació imminent per detenir l'onada de bombardejos

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Les paramilitars Forces de Suport Ràpid del Sudan (RSF) han multiplicat en els últims mesos els seus atacs amb avions no tripulats contra la infraestructura del nord, l'est i el centre del país en una nova sèrie d'operacions que han portat el cap de l'exèrcit del Sudan, Abdelfatah al-Burhan, a prometre el començament d'una operació especial per impedir aquesta nova ofensiva.

"Vull que la gent no es preocupi dels bombardejos amb drons contra la nostra electricitat, perquè d'aquí a una mica no tornaran a saber res més d'ells, ni de la gent que els efectua", ha declarat el general Al-Burhan aquest passat dissabte davant d'un fòrum de famílies i supervivents.

Atacs com el d'aquesta setmana contra una estació elèctrica a l'estat de Riu Nil, que va deixar més d'una desena de morts, s'han tornat habituals a diverses zones del país, els recursos del qual estan pràcticament extints després de més de dos anys d'un conflicte armat que ha deixat un encara incomptable nombre de víctimes.

L'últim atac ha tingut lloc aquest diumenge al matí contra una refineria de Jelei, al nord de la capital del país, Khartum, segons testimonis de Suen News Network. Mentrestant, defenses aèries van interceptar diversos drons que es dirigien cap a la zona de Wadi Saydna, la qual cosa va provocar fortes explosions i un incendi.

Atacs anteriors van aconseguir la presa de Merowe, a l'estat nord, i van provocar talls d'electricitat generalitzats que van paralitzar les instal·lacions mèdiques, les estacions d'aigua i l'agricultura, alimentant els temors d'un col·lapse de la temporada agrícola en l'estat, segons les fonts de 'Sudan Tribune'.