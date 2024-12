Les noves autoritats de Síria nomenen una dona com a governadora del Banc Central

MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -

Les noves autoritats de Síria han nomenat aquest dilluns Maisa Sabrine com a governadora del Banc Central sirià en substitució de Mohamed Esam Hazma, la qual cosa la converteix en la primera dona a dirigir la institució des que es va crear en els anys 50.

Sabrine, qui exercia com a sots-governadora primera del Banc Central, substituirà així Hazma, nomenat l'abril del 2021 durant el règim del ja deposat president sirià Bashar al-Assad i qui també va ser sots-governador segon de la institució.

Amb més de 15 anys d'experiència professional en l'àmbit financer i bancari, Sabrine també va ser membre del Consell d'Administració de la Borsa de Valors de Damasc, entre altres càrrecs, segons ha informat la cadena Syria TV.

Les noves autoritats sirianes que lidera el grup gihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tenen per davant l'enorme desafiament de restaurar una economia devastada per més d'una dècada de guerra i marcada per la transformació del país en un narcoestat a causa de la producció massiva d'amfetamina captagon.

El líder gihadista de Síria, Ahmed al-Sharaa, conegut com Abu Mohammad al-Julani, va prometre dissabte un procés de transició després de la caiguda d'Al-Assad, que podria durar fins a quatre anys i previ a la redacció d'un nou marc constitucional i un nou cens.