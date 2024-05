Les Nacions Unides estimen almenys 670 morts arran de l'esllavissada de terra de divendres a Papua Nova Guinea

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

L'Organització Internacional per a la Migració (OIM) estima que almenys 670 persones haurien mort en la devastadora esllavissada de terra i roques que ha sepultat desenes d'habitatges a les terres altes del nord de Papua Nova Guinea.

El cap de la missió de l'OIM al país, Serhan Aktoprak, ha explicat a la cadena australiana ABC que més de 150 habitatges han quedat completament enterrats sota vuit metres d'enderrocs de muntanya després d'una esllavissada que ha afectat diverses localitats, com Kaokalam i Yambali.

Segons les autoritats locals, a les terres altes de Papua Nova Guinea hi solen viure entre 10 i 15 persones per domicili, per la qual cosa les estimacions de morts podrien augmentar en les pròximes hores. De moment, els efectius de rescat a la zona només han pogut recuperar cinc cadàvers.