Les inundacions a Texas ja deixen 52 morts, entre ells 15 nens, i desenes de desapareguts

Continua la cerca de més d'una vintena de nenes que estaven en un campament que va ser arrasat per la crescuda del riu Guadalupe

El servei meteorològic estatal avisa de noves pluges torrencials en les pròximes hores amb possibilitat de més desbordaments

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Les devastadores inundacions provocades pel desbordament del riu Guadalupe han deixat ja almenys 52 morts a l'estat nord-americà de Texas, especialment al comtat de Kerr, on ja han mort 43 persones, entre elles quinze nens, per l'enorme torrent d'aigua que ha arrasat el centre i el sud texà; la regió coneguda com a Texas Hill Country, sota l'amenaça una altra vegada de pluges torrencials imminents i desbordaments nous.

A més dels 43 morts a Kerr, el coordinador de gestió d'emergències de Burnet, Derek Marchio, ha comunicat a la cadena CNN la defunció de tres persones més en les "importants inundacions" causades per les pluges torrencials en aquest comtat, on dues persones més continuen desaparegudes.

Així mateix, almenys quatre persones han perdut la vida pel mateix motiu al comtat de Travis, segons han informat les autoritats locals aquest dissabte a la nit, mentre que en les últimes hores han estat confirmades també una mort al comtat de Kendall i una altra a Tom Green.

Mentrestant, els serveis de rescat continuaran aquest diumenge les tasques per trobar supervivents, incloses més d'una vintena de nenes que es trobaven en un campament cristià en el moment de la crescuda del riu, conscients que aquestes xifres "canviaran constantment", tal com ha expressat l'administrador de la ciutat de Kerrville, Dalton Rice, a la CNN.

El cap de Gestió d'Emergències, Nim Kidd, ha explicat que "s'està buscant a tot el riu, des del punt més septentrional fins al final del recorregut" i que aquestes tasques compten amb personal aeri, embarcacions i equips de terra, així com amb gossos de rastreig per donar suport a la recerca. "Aquest procés continuarà. No ens detindrem fins a trobar a tots els desapareguts", ha asseverat en unes declaracions recollides per la mateixa cadena.

Rice ha assenyalat que han "rescatat centenars de persones d'aquests campaments durant tot el dia", però que --malgrat els esforços-- almenys 27 menors continuen en parador desconegut.

"Estem molt centrats en la seguretat de les persones. La nostra prioritat és la cerca i el rescat de cada persona involucrada, i continuarem durant tota la nit per assegurar-nos que sigui així", ha postil·lat després de notificar que ja han localitzat tots els residents dels altres divuit campaments situats als voltants del riu Guadalupe, als quals s'havia desplaçat un gran nombre de persones amb motiu de la celebració del 4 de juliol.

Les pluges cessaran. L'última avaluació publicada aquest diumenge al matí pel servei meteorològic de l'estat avisa de precipitacions intenses, des de localitzades fins a disperses, amb possibilitat d'inundacions sobtades localitzades durant les pròximes hores, des del centre-oest fins al centre de Texas.

"S'esperen precipitacions de 5 cm a 10 cm per hora, que se superposaran amb les zones de la regió amb sòls sensibles o saturats a causa de les fortes pluges recents", avisa el NWS.

TRUMP, PLENAMENT COMPROMÈS

Per la seva banda, la secretària de Seguretat Nacional (DHS) dels Estats Units, Kristi Noem, ha reiterat el compromís del president Donald Trump per "desplegar tots els recursos federals (necessaris) per unificar les famílies, rescatar els desapareguts i retornar ràpidament els éssers estimats recuperats".

"El DHS continua plenament compromès i jo estic en contacte constant amb el president, treballant les 24 hores i proporcionant-li actualitzacions en temps real", ha insistit Noem aquest dissabte en una compareixença retransmesa des de Kerr en la qual ha acompanyat el governador de l'estat, Greg Abbott.

Les autoritats de Texas han convocat una conferència de premsa per a aquest dissabte a les 18.00 (hora local) en la qual preveuen oferir les últimes actualitzacions sobre l'incident i l'estat de les tasques de cerca i rescat.

Fins a nova ordre, preval l'última alerta emesa pel servei meteorològic de l'estat, que ha avisat en les últimes hores d'amenaces d'inundacions en gairebé una desena de poblacions i recomanat a més de 100.000 residents que es desplacin a llocs elevats. Almenys 850 persones han hagut de ser evacuades, vuit d'elles ferides.

"Ha caigut més de 30 cm de pluja durant la nit. Els rierols han crescut ràpidament i les aigües estan començant a descendir riu avall als comtats de Burnet, Williamson i el nord-oest de Travis. S'estan fent nombrosos rescats aquàtics. Busqueu terrnys més alts immediatament si us trobeu prop d'un possible desbordament", ha recomanat el servei a X.

Donades les circumstàncies, l'oficina del xèrif del comtat de Kerr ha instat la població local a evitar la circulació a la zona oest del comtat "tret que visquin a l'àrea o no puguin retardar el viatge".