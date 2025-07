Les inundacions a Texas (EUA) deixen ja 27 morts, entre ells nou nens, i desenes de desapareguts

Els serveis de rescat prossegueixen la recerca d'una vintena de nenes el campament de les quals va ser arrasat per la crescuda del Guadalupe

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'emergència i rescat en l'estat nord-americà de Texas continuen treballant aquest dissabte per trobar supervivents de la sobtada crescuda del riu Guadalupe, entre elles, esperen, les nenes d'un campament cristià arrasat per la corrent, i enmig de noves pluges torrencials que amenacen amb nous desbordaments.

Les pluges han deixat ja 27 morts (18 adults, nou nens) al centre i el sud de l'estat, a la regió coneguda com Texas Hill Country, segons va informar a última hora del divendres el governador de l'estat, Greg Abbott, qui ha preferit no especular sobre la situació de les, aproximadament, vint menors que es trobaven en el Campament Mystic en el moment de la crescuda del riu.

El servei meteorològic de l'estat ha avisat en les últimes hores d'amenaces d'inundacions en gairebé una desena de poblacions i recomanat a més de 100.000 residents que es desplacin a llocs elevats. Almenys 850 persones han hagut de ser evacuades, vuit d'elles ferides.

"Han caigut més de 30 cm de pluja durant la nit. Els rierols han crescut ràpidament i les aigües estan començant a descendir riu avall als comtats de Burnet, Williamson i el nord-oest de Travis. S'estan realitzant nombrosos rescats aquàtics. Busqui terreny més alt immediatament si es troba prop d'un possible desbordament", ha recomanat el servei en el seu compte de la xarxa X.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha garantit l'arribada imminent de suport federal per a víctimes de les devastadores inundacions. "És terrible, les inundacions. És impactant", va declarar als periodistes a bord de l'Air Force One divendres a la nit. "Encara no saben quantes persones hi ha, però sembla que alguns joves han mort", va afegir.

Poc després, Trump ha reiterat les seves condolences a la seva plataforma Truth Social. "La nostra Secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, arribarà aviat a la zona", ha manifestat el mandatari, abans de traslladar en el seu nom i en el de la primera dama, Melania, les seves oracions "per totes les famílies afectades per aquesta terrible tragèdia".

"Els nostres valents socorristes estan al lloc, fent el que millor saben fer. Que Déu beneeixi a les famílies i a Texas", ha conclòs.