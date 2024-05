Les inundacions al sud del Brasil ja deixen almenys 126 morts i 141 desapareguts

MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -

El temporal que afecta des de dilluns de la setmana passada l'estat de Río Grande del Sur, el més austral de la geografia brasilera, ja ha causat almenys 126 morts, 746 ferits i 141 desapareguts, d'acord amb l'últim balanç de les autoritats, actualitzat aquest dissabte.

Defensa Civil també ha informat que al voltant de 339.000 persones s'han vist obligades a deixar casa seva, de les quals 71.000 són a centres d'acollida i 337.346 més a cases d'amics o familiars.

Ja són més de dos milions les persones perjudicades per la magnitud d'unes inundacions que no s'havien vist des del 1941. Dels 497 municipis que conformen Río Grande del Sur, 437 s'han vist afectats d'alguna manera, entre els quals la capital Porto Alegre, on el nivell de l'aigua ha arribat a superar els cinc metres.

La situació de seguretat també ha despertat la preocupació de les autoritats: l'alcaldia de Porto Alegre ha començat aquest divendres a instal·lar càmeres de vigilància als albergs de la ciutat després que es van denunciar casos de violació a la policia de Río Grande del Sur. Aquesta setmana, sis persones han estat arrestades sota sospita d'haver comès delictes sexuals. Anteriorment, el municipi també havia afirmat que crearia unitats exclusives per a dones i nens.

Per la seva banda, l'Institut Nacional de Meteorologia preveu que tornin a arribar a la regió fortes pluges, amb volums que superin els 100 mil·límetres. Segons la previsió, els vents canviaran de direcció i bufaran des del sud, amb la qual cosa dificultaran que discorrin les aigües en alguns municipis.

"La condició és bastant crítica, no només per la qüestió dels rius", ha advertit la meteoròloga Cátia Valente, del centre de prevenció d'esdeveniments hidrològics de Río Grande del Sur, segons ha informat el diari 'O Globo'.

D'altra banda, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha informat que ja s'ha posat en contacte amb les diferents autoritats brasileres per col·laborar amb els afectats i està distribuint articles d'ajuda, com mantes i matalassos, i avaluant les necessitats de la població.

ACNUR ha traslladat que en els pròxims dies també estarà en disposició de poder ajudar totes aquelles persones que hagin perdut la documentació, o aquelles a qui se'ls hagi malmès, per garantir que els refugiats i sol·licitants d'asil continuïn accedint a beneficis socials i serveis públics.

Segons xifres oficials recopilades per ACNUR, Río Grande del Sur té més de 21.000 veneçolans que han estat reubicats des de l'abril del 2018. Així mateix, també ha destacat que a la regió hi ha un alt nombre de refugiats haitians.

Finalment, ACNUR estima que calen 3,21 milions de dòlars per satisfer les necessitats més urgents, inclosa l'assistència financera directa a les persones afectades i el subministrament d'articles de socors essencials.