Les inundacions provocades pel pas de la tempesta Wipha deixen sis morts a Tailàndia

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort arran de les fortes inundacions provocades pel pas de la tempesta tropical Wipha durant l'últim mes per Tailàndia, on més de 230.000 persones s'han vist afectades, segons un recompte publicat aquest dissabte per les autoritats del país.

El Departament de Prevenció i Mitigació de Desastres tailandès ha assenyalat que les inundacions han estat registrades en un total de dotze províncies, la majoria situades al nord i el centre del país.

Així, ha matisat que continua supervisant l'impacte de les pluges provocades per Wipha per lliurar l'ajuda necessària a la "població necessitada" d'aquestes zones, segons un comunicat difós per l'agència a través del seu compte de Facebook.

Les fortes precipitacions són comunes a Tailàndia en aquesta època de l'any i generalment deixen víctimes mortals. El 2011, es van saldar amb més de 50 morts i van deixar danys valorats en milions d'euros.