Les inundacions a l'oest del Iemen deixen almenys 30 morts i 500 famílies desplaçades

MADRID, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la governació iemenita d'Hodeida, a l'oest del país i sota control dels rebels houthis, han informat sobre la mort de 30 persones i el desplaçament de més de 500 famílies desplaçades com a conseqüència d'unes inundacions "sense precedents en quatre dècades" que han afectat a la regió.

El governador regional Mohamed Ayash Qahim, ha confirmat grans danys en habitatges, dels quals molts han quedat completament destruïts, i nombroses carreteres tallades com a conseqüència de les pluges, segons ha informat la cadena de televisió iemenita Al-Mashira.

Qahim ha assegurat que ja s'estan preparant diferents plans per proveir assistència com menjar, tendes de campanya i medicaments als afectats i per rehabilitar o reparar les zones danyades.