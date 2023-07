Les grans estrelles de Hollywood surten al carrer per donar suport a la vaga d'actors als Estats Units

Primera vaga de guionistes i actors des dels anys 60



MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Aquest divendres ha començat la vaga declarada pel Sindicat d'Actors dels Estats Units SAG-AFTRA en solidaritat amb el Sindicat de Guionistes (WGA) i pels carrers de tot el país s'ha pogut veure grans estrelles de Hollywood.

Des de les oficines de Paramount a Times Square fins als terrenys de Netflix a Sunset Boulevad, s'han vist manifestacions per tot el territori nacional en les quals entre les multituds --onejant pancartes i corejant cants-- hi havia famosos actors com Susan Sarandon, Jason Sudeikis, Mandy Moore, Kendrick Sampson o Merritt Wever, segons el diari 'The Washington Post'.

Fora de l'oficina de Netflix a Los Angeles, els piquets han estat liderats per la presidenta de SAG i actriu de la sèrie 'La Tata' ('The Nanny'), Fran Drescher, que ha arribat amb altres líders sindicals.

Les multituds, en veure-la, han començat a corejar: "Aquesta és la nostra presidenta", "SAG-AFTRA forta" i "S'ha acabat la plantilla", una referència als comentaris que Drescher va adreçar a l'Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), el grup de negociació que representa en els principals estudis.

Des dels piquets al 888 de Broadway a Nova York, l'actriu de pel·lícules com 'Thelma i Louise' o 'Pena de mort', Susan Sarandon, ha dit a 'The Washington Post' que "no tenien cap altra opció" que la vaga. L'AMPTP "ni tan sols està abordant les nostres preocupacions principals", ha afegit.

"Definitivament, sempre ha existit la sensació que si no es resol ara, com ho resoldrem en el futur?", ha explicat Sarandon a la BBC, a la qual cosa ha afegit que "si no tens la previsió de posar una cosa al seu lloc pel futur, estàs fotut". "És clar que res no canviarà de dalt cap a baix, dependrà de nosaltres, de la part inferior", ha sentenciat.

També a Nova York, s'ha pogut veure el protagonista de la sèrie 'Ted Lasso', Jason Sudeikis, que ha parlat amb la CNN i els ha demanat que "escoltin" les veus dels vaguistes que cantaven consignes com "L'avarícia corporativa ha de desaparèixer" i "Què volem? Contractes. Quan els volem? Ara!". "Això ho diu tot", ha sentenciat l'actor.

Hi ha hagut altres actors que, si bé no han participat en les manifestacions, han volgut mostrar la solidaritat amb la vaga com és el cas de George Clooney. "Aquest és un punt d'inflexió en la nostra indústria", ha denunciat en un comunicat, compartit amb la CNN, en el qual ha afegit que "un gran número d'actors i escriptors han perdut la capacitat de guanyar-se la vida. Perquè la nostra indústria sobrevisqui, això ha de canviar. Per als actors, aquest viatge comença ara".

L'actor principal de la reeixida sèrie 'Succesion', Brian Cox, també ha volgut aportar el seu granet de sorra, amb una entrevista a la BBC en la qual ha dit que la vaga podria durar "fins a finals d'any".

"Tot l'assumpte de l''streaming' ha canviat el paradigma (...), ens estan intentant congelar i abatre, perquè es poden guanyar molts diners amb la transmissió i el desig no és compartir-los amb els escriptors o els artistes", ha declarat Cox.

Els actors s'han unit als 11.000 membres del WGA, que van abandonar els platons a principis de maig. El seu objectiu és un augment dels salaris i una millora de les condicions laborals per part d'estudis de cinema i plataformes d''streaming'.

PRIMERA VAGA DOBLE DES DELS ANYS 60

L'anterior vaga d'actors al país va ser el 1980, una aturada de deu setmanes que va suposar pèrdues estimades en 100 milions de dòlars (uns 90 milions d'euros) per a la indústria.

No obstant això, l'última vegada que tant guionistes com actors es van declarar en vaga va ser el 1959, un atur que es va perllongar per 21 setmanes en el cas dels guionistes, mentre que els actors van abandonar la feina durant cinc setmanes.

En aquell cas va ser perquè els actors volien rebre pagaments residuals dels canals de televisió que retransmetien pel·lícules en les quals havien treballat i, els productors, que reclamaven més guanys dels nous mitjans, es van negar a negociar.

Per a les negociacions, el sindicat va cridar el llavors actor Ronald Reagan, que en aquell moment era demòcrata i ja havia exercit de president de l'organització del 1947 al 1952, segons 'The Washington Post'.

Després d'acceptar tornar a la presidència de SAG el 1959, presidiria una vaga de cinc setmanes que va resultar en què els actors guanyarien pagaments residuals. Els escriptors de Hollywood també van organitzar una vaga, amb la qual van obtenir els seus propis pagaments per les pel·lícules que es projecten a la televisió.