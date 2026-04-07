Turquia "neutralitza" tres atacants prop del consolat d'Israel a Istanbul

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Turquia han anunciat aquest dimarts la "neutralització" de tres atacants després d'un tiroteig als voltants del consolat d'Israel a la ciutat d'Istanbul, un incident que s'ha saldat a més amb dos agents ferits.
El ministre d'Interior turc, Mustafa Ciftci, ha afirmat per les xarxes socials que "tres individus que han protagonitzat un enfrontament armat amb agents de la policia (...) han estat neutralitzats". "Dos dels nostres heroics agents han patit ferides lleus", ha assenyalat.
Així mateix, ha recalcat que els sospitosos haurien arribat a Istanbul en un cotxe llogat des d'Izmit i ha afegit que "un té vincles amb una organització que instrumentalitza la religió", mentre que un altre "té antecedents per tràfic de drogues".
En aquest sentit, el ministre de Justícia turc, Akin Gürlek, ha destacat per les xarxes socials que hi ha ordre d'"iniciar immediatament una investigació" en coordinació amb les forces de seguretat.
Per la seva banda, el governador d'Istanbul, Davut Gül, ha assenyalat que un dels sospitosos ha mort durant el tiroteig, mentre que els altres dos han resultat ferits i han estat detinguts per les forces de seguretat, segons ha informat el diari 'Cumhuriyet'.