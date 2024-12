MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

Les forces rebels de Síria, encapçalades pel grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i les seves faccions aliades, han anunciat la caiguda de la capital del país, Damasc, després d'una ofensiva llampec de prop d'una setmana que ha provocat el col·lapse del règim del president sirià, Bashar al-Assad, en el poder des de fa 24 anys.

"El tirà Bashar al-Assad ha estat enderrocat. Tots els presoners han estat alliberats de la presó de Damasc. Esperem que tots els combatents i ciutadans preservin l'Estat de Síria", han assenyalat en una declaració a la televisió pública.

El primer ministre sirià, Mohammad Ghazu al-Jalali, ha explicat en una entrevista amb al Canal Al-Arabiya que el govern està disposat a cooperar amb qualsevol força "escollida pel poble" i ha assegurat que el seu últim contacte amb el president Bashar al-Assad va ser dissabte a la tarda.

El Comandament Militar d'Operacions --la cúpula de la coalició rebel formada per HTS i les faccions aliades-- ha indicat en un comunicat que s'han de protegir "les institucions i els béns públics", així com les propietats privades, un missatge també replicat pel líder del grup jihadista, Abu Mohammad al-Golani.

De la mateixa manera, ha indicat que està prohibit disparar bales a l'aire i que les institucions restaran sota la supervisió de l'ex-primer ministre. Les forces rebels barregen així la transferència del poder a un òrgan de transició al país, segons Syria TV.

Diversos vídeos no verificats circulen per les xarxes socials que mostren l'assalt per part dels insurgents sirians al palau presidencial a Damasc, així com l'enderrocament de dues estàtues importants de l'expresident sirià Hafiz al-Assad al port de Latakia i a la capital.

"MOMENT HISTÒRIC"

El comandant en cap de les milícies de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), Mazlum Abdi, ha celebrat aquest diumenge la caiguda del règim "autoritari de Damasc" i ha qualificat d'"històric" el dia que els rebels han aconseguit entrar a la capital.

"Aquest canvi representa una oportunitat per construir una nova Síria basada en la democràcia i la justícia, que garanteixi els drets de tots els sirians", ha dit en un comunicat a la xarxa social X pel seu portaveu, Farhad Shami.

Bashar al-Assad, que va assumir el poder l'any 2000 després de la mort del seu pare, Hafiz al-Assad, es troba en parador ignorat i hauria fugit de Damasc. L'ofensiva dels rebels i jihadistes és la primera ofensiva a gran escala des que els presidents de Turquia i Rússia, Recep Tayyip Erdogan i Vladímir Putin, respectivament, van pactar el 2020 un alto el foc després de mesos de combats.

El Kremlin, que de moment no s'ha pronunciat, és un dels principals suports internacionals del president sirià i la seva intervenció militar el 2015 va permetre a les forces governamentals repel·lir els avanços rebels i estabilitzar els fronts.