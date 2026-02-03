Les forces governamentals de Síria entren a la ciutat de Qamishli, de majoria kurda

Europa Press/Contacto/Monsef Memari
MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Les forces governamentals de Síria han iniciat aquest dimarts l'entrada a la ciutat de Qamishli, de majoria kurda i situada a la província de Hasaka, arran de l'acord d'integració pactat la setmana passada amb les autoritats semiautònomes kurdes després de l'última ofensiva de les tropes de Damasc.
Segons les informacions recollides per la cadena de televisió Syria TV, un comboi format per prop de 20 vehicles, amb uns cent membres de les forces sirianes a bord, ha començat a entrar a la ciutat, poc després que el Ministeri d'Interior sirià confirmés que havia completat els preparatius.
El ministeri va recalcar que aquesta entrada "és part de l'aplicació de l'acord entre el Govern sirià i les Forces Democràtiques Sirianes (FDS)", de cara a "aplicar les clàusules del pacte i començar a assumir les tasques de seguretat" a la ciutat, fins avui un dels principals bastions de les autoritats semiautònomes kurdes.
Les parts van arribar a un nou acord divendres passat després dels retrets per l'incompliment d'un pacte previ anunciat pel president de transició, Ahmed al-Sharaa, que concedia a Damasc el control absolut dels punts estratègics de la regió semiautònoma del nord-est del país, concretament Raqqa, Deir ez-Zor i Hasaka.
L'acord entre les autoritats centrals sirianes i les FDS inclou una "entesa" a nivell militar, sobretot l'esperada integració de les forces kurdes a l'estructura de l'exèrcit sirià, i a nivell polític, la incorporació de les autoritats kurdes del nord-est de Síria a l'ordenament nacional.
El pacte es va aconseguir després de la recent ofensiva de les forces que ara integren les tropes sirianes per forçar les FDS a acceptar la seva reintegració i a entregar les zones que controlen les autoritats de Damasc, liderades des de la caiguda del règim de Bashar al-Assad per Ahmed al-Sharaa, antic líder del grup gihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS).