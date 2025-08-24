Les forces dels EUA comencen la retirada de la seva base principal a l'Iraq

BAGDAD 24 ago. (DPA/EP) -
Les forces nord-americanes desplegades a l'Iraq han començat ha retirar-se de la gran base militar iraquiana d'Ain al-Assad, a l'oest del país, i de la base aèria secundària de Victòria, prop de l'aeroport de la capital, Bagdad, segons han confirmat fonts de seguretat iraquianes sota condició d'anonimat.
Amb aquesta maniobra, els Estats Units responen a les peticions formulades des de fa mesos pel Govern iraquià en unes converses interrompudes l'agost de l'any passat dins de l'augment de les tensions regionals i l'increment dels atacs de les milícies proiraquianes.
Les fonts de seguretat iraquianes han confirmat que les forces nord-americanes es retiren cap a la regió semiautònoma del Kurdistan iraquià i la veïna Kuwait, tot i que un nombre "limitat" d'efectius --ara mateix hi ha un total d'entre 2.500 i 3.000 militars nord-americans al país-- es quedaran per prosseguir amb la seva tasca d'entrenament a les forces iraquianes.
Cal recordar que, diumenge passat, l'assessor ministerial iraquià Husein Alawi va confirmar a l'agència oficial de notícies del país, INA, que les forces nord-americanes completarien la seva maniobra de retirada el mes vinent, en virtut de l'acord entre l'Iraq i els països de la coalició internacional contra Estat Islàmic per concloure la missió contra el grup jihadista, ja derrotat a escala territorial al país, dins del termini anunciat públicament de 2025 i 2026.
La retirada, va afegir l'assessor del primer ministre, marcarà "una nova fase de cooperació en seguretat centrada en funcions d'assessorament i desenvolupament de capacitats per a les forces de seguretat iraquianes".