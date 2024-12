Les forces d'Al-Assad continuen perdent terreny mentre els rebels diuen estar ja a prop de Damasc

Les tropes lleials al règim sirià abandonen les posicions al sud per primera vegada des que Israel va ocupar els alts del Golan

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

L'ofensiva llançada a finals de novembre per les forces rebels i jihadistes contràries al règim de Bashar al-Assad han continuat guanyant terreny aquest dissabte en zones clau de Síria com Daraa, al sud, o Homs, al nord-oest, al mateix temps que intenten avançar cap a Damasc.

El Comandament Militar d'Operacions que aglutina els grups implicats en aquesta ofensiva, liderada per l'organització jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ha informat a Telegram d'una sèrie d'avanços al sud que els haurien portat a controlar la zona d'Al-Qaryatayn i a situar-se "a 20 quilòmetres" de l'entrada sud de la capital.

També han informat d'un "avanç constant" a Homs, una província on s'estan registrant "intensos enfrontaments", segons l'Observatori Sirià per als Drets Humans, que compta amb fonts sobre el terreny. Homs està considerada la tercera ciutat més poblada de Síria, només per darrere de Damasc i d'Alep --aquesta última està ja en mans de la insurrecció.

Els rebels sirians també han arribat a la ciutat de Daraa i controlen el 90 per cent de la província homònima, segons el recompte de l'Observatori. El Ministeri de Defensa de Síria, que al llarg del dia ha desmentit informacions referents a altres zones, sí que ha confirmat que a Daraa i Suwayda, també al sud, les forces lleials a Al-Assad havien efectuat un "redesplegament", un eufemisme utilitzat en els dies previs a donar per perduda alguna zona.

De fet, l'Observatori ha confirmat la retirada de les tropes d'Al-Assad i de grups afins de posicions de Daraa, Suwayda i Quneitra, en un replegament inèdit des que Israel va ocupar a principis de la dècada dels vuitanta els alts del Golan, un estratègic enclavament situat a diverses desenes de quilòmetres de Damasc.

L'ofensiva, que en realitat són dues combinades --'Dissuadir l'agressió, llançada per HTS, i 'Alba de llibertat', encapçalada per rebels sirians-- és la primera a gran escala des que els presidents de Turquia i Rússia, Recep Tayyip Erdogan i Vladímir Putin, respectivament, van pactar el 2020 un alto el foc després de mesos de combats.

Tant Rússia com la resta d'aliats d'Al-Assad, inclós Iran i el grup libanès Hezbollah, han recalcat el seu suport al president sirià, que s'enfronta al desafiament més gran en anys. Moscou, no obstant això, ha recomanat als ciutadans russos que abandonin el territori sirià davant de l'escalada de la violència.