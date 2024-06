Les Filipines eleven l'alerta per l'erupció d'un volcà al centre de l'arxipèlag

MADRID, 3 juny (EUROA PRESS) -

El volcà Canlaon, al centre de les Filipines, ha entrat en erupció aquest dilluns, la qual cosa ha portat les autoritats locals a elevar el nivell d'alerta a la zona, on ja és visible una columna de fum de fins a cinc quilòmetres d'altura, segons l'Institut de Vulcanologia.

L'"erupció explosiva" ha començat a les 18.51 (hora local) i inicialment s'ha allargat durant sis minuts, després que prèviament també s'han registrat diferents sismes. L'agència oficial ha decidit elevar l'alerta del nivell 1 al nivell 2 --en una escala de cinc--, en previsió que es puguin produir més erupcions o fins i tot l'expulsió de lava.

Les autoritats han exhortat la població a no acostar-se a menys de quatre quilòmetres del volcà, situat a les províncies de Negros Oriental i Negros Occidental, per "minimitzar riscos", ja que no es descarten "explosions sobtades, caiguda de roques o despreniments de terra". L'aviació civil també ha d'avisar els pilots que evitin la zona, exposa l'Institut.