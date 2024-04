Les Filipines descarten entregar al TPI l'expresident Duterte

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de les Filipines, Ferdinand Marcos Jr., ha descartat aquest dilluns entregar al Tribunal Penal Internacional (TPI) l'expresident Rodrigo Duterte en cas que la cort emeti una ordre d'arrest per la "guerra contra les drogues" impulsada durant el seu govern.

Marcos, que ja havia insistit anteriorment que no col·laborarà amb el TPI en aquests assumptes, ha destacat que aquest tribunal no té jurisdicció per jutjar la política impulsada per l'administració de Duterte.

Les autoritats reconeixen prop de 6.000 morts a conseqüència de les operacions de l'antic executiu, una xifra que es podria enfilar als 30.000, tal com alerten organitzacions de defensa dels drets humans.

El mandatari filipí ha subratllat que les accions del TPI són "una amenaça per a la sobirania" del país i ha recalcat que, per tant, les Filipines "no mouran ni un dit per ajudar en la investigació de la cort", segons ha recollit el diari 'Philippine Daily Inquirer'.

Aquestes declaracions suposen un cop dur per les milers de víctimes de la "guerra contra les drogues" i els seus familiars, que han denunciat violacions dels drets humans per part de la policia contra els narcotraficants i part de la població civil. El país va abandonar el 2019 l'Estatut de Roma, el tractat que empara el TPI, la qual cosa ha provocat fortes crítiques a escala internacional.

Marcos, no obstant això, ha posat sobre la taula la possibilitat d'estudiar compensacions, mentre organitzacions com Human Rights Watch situen en 27.000 els morts a causa de la sagnant política de Duterte, que va aplicar tot just un mes després d'arribar al poder el 2016.

La investigació del TPI es basa en una denúncia presentada el 2018 per diferents ONG i familiars de víctimes de la "guerra contra les drogues" de Duterte; una campanya d'extraordinària violència policial contra narcotraficants que ràpidament es va estendre a la població civil.