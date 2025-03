Les Filipines descarten ara com ara els plans per tornar al TPI

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -

El president de les Filipines, Ferdinand Marcos Jr., ha descartat a hores d'ara que existeixin plans per tornar al Tribunal Penal Internacional (TPI), del qual el país es va retirar de manera unilateral el 2019 arran de l'obertura d'una investigació sobre la guerra contra les drogues del president d'aquell moment, Rodrigo Duterte, que ara està sent jutjat per la cort.

Claire Castro, cap de premsa del palau de Malacañan --la residència oficial del president--, ha indicat en un comunicat que no existeix ara com ara cap debat sobre aquesta qüestió i que el president del país, que simplement ha "somrigut" en abordar la qüestió, ha incidit que per ara s'està contemplant aquesta mesura.

Malgrat que el Govern filipí va accedir a col·laborar amb el TPI després que Ferdinand Jr. jurés el càrrec i que Duterte hagués estat entregat per les forces de seguretat a la cort, el president ha mantingut aquesta posició, si més no de moment.

"No hem parlat sobre cap pla per tornar-nos a adherir al TPI. En la nostra última conversa sobre aquesta qüestió, el president simplement es va limitar a somriure i a dir-me que no hi ha converses sobre aquest afer", ha aclarit, segons informacions recollides pel diari 'The Philippine Star'.

Castro ha assegurat, a més, que no existeixen "compromisos" sobre aquest assumpte, ni tan sols sobre la possible congelació dels béns de Duterte al país seguint les directrius del TPI. Aquesta qüestió, tal com ha indicat la presidència anteriorment, la resoldrà el Consell contra el Blanqueig de Capitals.

No obstant això, del Ministeri de Justícia, el ministre Boying Remulla ha admès que l'administració "podria canviar de posició" sobre aquesta qüestió.