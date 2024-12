Les FDS ocupen set localitats a Deir ez-Zor prèviament en mans de les forces governamentals de Síria

Les forces kurdes apunten a la "greu amenaça" que s'expandeixi Estat Islàmic aprofitant l'ofensiva gihadista i rebel a Alep

Les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), encapçalades per la milícia kurda Unitats de Protecció Popular (YPG), han anunciat aquest dimarts l'ocupació de set localitats a la província siriana de Deir ez-Zor (est) anteriorment sota control de les forces governamentals, sense que ara com ara Damasc s'hagi pronunciat.

"Confirmem que les nostres forces són responsables de protegir la població a les localitats de Salhiyyah, Tabiyyah, Hatla, Jnenah, Mazloum i Hussainiyah, a la part oriental de Deir ez-Zor", han indicat en un comunicat, en el qual asseguren que aquest desplegament "és una resposta a la crida urgent de la població local sobre l'augment del risc que Estat Islàmic aprofiti els esdeveniments a l'oest del país".

L'organització ha reiterat així que la decisió té lloc "davant la greu situació derivada dels recents esdeveniments a l'oest de Síria", en referència a l'ofensiva llançada la setmana passada per un grup de gihadistes i rebels a la província d'Alep, que ha provocat "una amenaça greu relacionada amb l'imminent moviment de grans cèl·lules d'Estat Islàmic per controlar zones geogràfiques sense protecció, especialment al nord i l'est de Deir ez-Zor".

El comunicat, publicat per la cèl·lula de premsa de les FDS a través del seu web, està signat pel Comandament del Consell Militar de Deir ez-Zor, encarregat de la gestió dels afers de seguretat a les zones sota control de les forces kurdes en aquesta província siriana.

El comandant de les FDS, Mazloum Abdi, va afirmar dilluns que estaven intentant garantir l'"evacuació segura" dels civils kurds de zones a la província d'Alep davant l'ofensiva rebel i gihadista, que han aconseguit importants avanços davant el replegament de les tropes governamentals.

L'ofensiva, encapçalada per Hayat Tahrir al-Xam (HTS), ha provocat un replegament de les forces governamentals a diversos punts d'Alep, la qual cosa ha portat Damasc a respondre-hi amb bombardejos conjunts amb Rússia. Síria va assegurar dilluns haver eliminat "més de 400 terroristes" en aquests atacs aeris durant les 24 hores prèvies.