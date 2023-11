Les FDI reobren durant quatre hores una ruta cap al sud per als civils de Gaza

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha comunicat aquest diumenge a la matinada que donaria un termini de quatre hores perquè els civils de la Franja Gaza es desplacin cap al sud.

El portaveu per als mitjans àrabs de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Avichay Adraee, ha dit que "les FDI permetran el trànsit a la carretera Salah al-Din aquest diumenge entre les deu (10.00) del matí i les dues (14.00) de la tarda" (hora local). "Per la seva seguretat, aprofiti el pròxim moment per desplaçar-se cap al sud més enllà de Wadi Gaza", ha sol·licitat a través de la xarxa social X.

En el mateix missatge, Adraee ha denunciat que Hamas ha disparat aquest dissabte projectils de morter i antitancs contra les seves forces, "que desitjaven obrir la carretera des del nord de la Franja de Gaza cap al sud per poder protegir-se", la qual cosa ha impedit que s'obrís abans.

"Si et preocupes per tu i pels teus éssers estimats, dirigeix-te cap al sud segons les nostres instruccions. Tingues la seguretat que els líders de Hamas ja estan prenent mesures per protegir-se", ha conclòs el representant de les FDI.