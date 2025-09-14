Les FDI assalten la casa de l'activista palestí Basel Adra, guanyador d'un Oscar pel documental 'No other land'

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El periodista i activista palestí Basel Adra, guardonat amb un premi Oscar pel documental 'No other land', ha denunciat que efectius de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han irromput al seu domicili a la localitat cisjordana d'At-Tuwani, després de ser agredit per un grup de colons israelians juntament amb els seus familiars i altres activistes.
Els fets van tenir lloc aquest dissabte a la tarda, quan diversos colons israelians procedents de l'assentament no autoritzat de Havat Ma'on van irrompre a l'olivar de la seva família, segons ha relatat el mateix Adra a la CNN.
"En el moment de l'atac, la policia i l'exèrcit van arribar, però no van actuar per detenir la violència. Una activista que ens acompanyava va ser perseguida i copejada a terra mentre els soldats observaven sense intervenir", ha il·lustrat l'activista, que ha afegit que dos dels seus germans i un primer van ser atacats també pels colons en enfrontar-s'hi per intentar detenir-los.
Adra ha assegurat més tard que, després d'aquests fets, els militars israelians van entrar al poble, van registrar casa seva durant uns vint minuts i van revisar el telèfon de la seva dona. També van bloquejar l'accés d'una ambulància a la comunitat.
"Hem denunciat en repetides ocasions aquests mateixos colons per deixar pastar els seus ramats als nostres olivars, però la policia mai actua", ha lamentat.
El documental 'No other land', codirigit per Adra i uns altres tres realitzadors, va obtenir un premi Oscar l'any passat per retratar el desplaçament forçat de palestins a la regió de Masafer Yatta, també a Cisjordània. Des de l'obtenció del guardó, els creadors del llargmetratge han estat objecte de múltiples agressions.
De fet, el març passat, Hamdan Ballal, codirector del documental, va ser arrestat durant la nit per forces israelianes després d'haver estat atacat per colons poc després d'un sopar de ramadà.