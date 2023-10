Les FA d'Israel confirmen que els seus avions estan preparant el terreny per a una possible entrada per terra a Gaza

El general Tomer Bar avisa Hezbollah que està preparat per a l'obertura d'un altre front al nord d'Israel



MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El cap de les Forces Aèries d'Israel, el general Tomer Bar, ha anunciat aquest diumenge que els seus avions estan facilitant les condicions per a una possible intervenció per terra a gran escala de l'exèrcit a la Franja de Gaza, la primera d'aquest calibre des de l'operació Plom Fos del 2008.

"Estem eliminant amb diligència les amenaces des de terra i aire i adoptarem una aproximació agressiva per garantir que els nostres militars puguin actuar amb eficàcia durant un operació per terra", ha fet saber Bar en unes declaracions, recollides pel diari 'Haaretz'.

El comandant israelià ha avisat, a més, que les FA compten amb capacitat de sobres per abordar l'actual escalada d'enfrontaments al nord d'Israel, escenari, ara com ara, d'intercanvis de trets entre Hezbollah i l'exèrcit d'Israel.

"Si bé estem centrats, ara mateix, en la zona sud, estem completament preparats per a qualsevol evolució dels esdeveniments que hi pugui haver al nord", ha avisat. "Les Forces Aèries estan ben equipades", ha afegit, "per respondre a les amenaces i participar en un escenari de guerra a la zona".