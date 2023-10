Les eleccions regionals a Baviera i Hessen calibren aquest diumenge l'ambient polític a Alemanya

MUNIC/WIESBADEN (ALEMANYA), 8 oct. (DPA/EP) -

Els col·legis electorals dels estats alemanys de Baviera i Hessen ja funcionen a ple rendiment en unes eleccions regionals en les quals voten 15 milions de persones i serviran de termòmetre per comprendre estat d'ànim en la política d'Alemanya.

A Baviera, al sud del país, hi poden votar uns 9,4 milions de persones. Entre ells, hi ha uns 554.000 ciutadans que podran votar per primer cop.

Allà, la Unió Social Cristiana (CSU) del ministre president Markus Soeder, soci de l'aliança conservadora CDU/CSU, no va tenir rival en els sondejos, però amb entre el 36 i el 37 per cent no supera el seu resultat del 2018 (37,2 %).

Els socialcristians volen continuar la seva coalició amb els Electors Lliures (Freie Wähler), vigent des del 2018, malgrat l'assumpte dels pamflets entorn del seu líder, Hubert Aiwanger, acusat de propaganda antisemita durant la seva etapa escolar.

S'espera amb impaciència no només l'impacte final de la CSU i els Electors Lliures, sinó també qui quedarà en segon lloc darrere de la CSU: Els Verds, els mateixos Electors Lliures o potser Alternativa per a Alemanya (AfD).

Els Electors Lliures van perdre inicialment un terreny significatiu, fins al 17 per cent. Més recentment, les enquestes van baixar entorn del 15 per cent. El 2018, van obtenir un 11,6 per cent dels vots.

En els últims sondejos, el Partit Socialdemòcrata (SPD) no va obtenir més del nou per cent. Per tant, el Partit Liberal (FDP) ha de témer si aconseguirà la marca del cinc per cent.

A Hessen, a l'oest d'Alemanya, al voltant de 4,3 milions de ciutadans estan cridats a votar. La pregunta més remarcable és quins partits governaran junts en el futur.

Des del 2014, governa una aliança de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i Els Verds. Segons les últimes enquestes, sembla possible que continuï la mateixa coalició, però també és concebible, tant matemàticament com políticament, que CDU i SPD governin junts després de les eleccions.

En els sondejos, la CDU, amb l'actual primer ministre regional Boris Rhein al capdavant, avantatja clarament l'SPD i la seva candidata, la ministra federal de l'Interior, Nancy Faeser, a és dels seus socis de govern.

Faeser, no obstant això, prefereix una coalició "semàfor" amb Els Verds i l'FDP, a imatge de l'establerta al Govern federal, però, per dur-ho a terme, tots tres partits haurien d'obtenir millors resultats que els que els donen les enquestes.

Els Verds, amb Tarek al Wazir, presenten per primera vegada el seu propi candidat a primer ministre. L'AfD també té possibilitats de convertir-se en el segon partit més fort. No obstant això, cap altra formació no hi vol formar aliança.

L'FDP, el partit L'Esquerra i els Electors Lliures podrien estar prop d'entrar al parlament estatal a Wiesbaden.

Els col·legis electorals en tots dos comicis estaran oberts fins a les 18.00 hores.