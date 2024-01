Les dues periodistes iranianes que van informar de la mort de la jove Mahsa Amini queden en llibertat sota fiança

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Les periodistes iranianes Elahe Mohamadi i Niloofar Hamedi, condemnades després d'informar de la mort sota custòdia el setembre del 2022 de la jove kurda-iraniana Mahsa Amini --un incident que va desencadenar l'onada de protestes populars més gran de la història recent de la república islàmica-- han quedat en llibertat sota fiança, segons ha confirmat la germana de la primera i també periodista, Elnaz Mohamadi, en el seu compte de la xarxa social X.

Totes dues reporteres han abandonat la presó d'Evin, a Teheran, on estaven complint una condemna de sis i set anys de presó, les penes més altes estipulades dins la varietat de delictes pels quals estaven acusades. Feia 17 mesos que estaven empresonades i l'última ratificació de les seves sentències havia tingut lloc l'octubre de l'any passat.

Mohamadi complia la pena corresponent al més sever dels seus delictes: sis anys de presó per "cooperar amb l'hostil Govern dels Estats Units. La periodista, no obstant això, també va ser condemnada per conspirar per delinquir contra la seguretat de l'Estat (cinc anys de presó) i per propagar activitats contra la República Islàmica de l'Iran (un any de presó).

Hamedi complia set anys de presó per cooperació amb els EUA, però també va ser declarada culpable dels altres dos mateixos delictes que la seva companya: conspirar per delinquir contra la seguretat de l'Estat i per propagar activitats contra la República Islàmica de l'Iran, segons el dictamen del Tribunal Revolucionari de Teheran.

El secretari general de Reporters sense Fronteres (RSF), Christophe Deloire, ha aplaudit l'alliberament de les periodistes. "Un bon diumenge. Aquest matí a Teheran, Elahe Mohamadi i Niloofar Hamedi han estat posades en llibertat sota fiança. Assaborim aquesta feliç notícia i continuarem lluitant per la vintena de periodistes que continuen detinguts a l'Iran", ha manifestat en el seu compte d'X.