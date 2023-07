Les discrepàncies sobre polítiques migratòries tomben el Govern dels Països Baixos

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Els desacords entre els membres de la coalició de Govern als Països Baixos en matèria de política migratòria han portat a la caiguda del gabinet que encapçala Mark Rutte, després de dies de reunions que han acabat saltant per l'aire aquest divendres a la nit, segons fonts citades per la cadena pública NOS.

El Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) de Rutte havia posat sobre la taula una proposta per limitar l'arribada de migrants, en concret una mesura que permetria limitar la reunificació familiar per evitar situacions de col·lapse com les de 2022, quan grups de migrants van dormir al ras a Ter Apel.

No obstant això, els liberals Demòcrates 66 i els democristianos d'Unió Cristiana s'hi han oposat, la qual cosa aboca al país en principi a la celebració d'eleccions generals anticipades, tenint en compte que l'actual aritmètica parlamentària ja va implicar que les negociacions per formar l'actual Govern van durar deu mesos.

Rutte porta sent primer ministre de Països Baixos des de l'any 2010 i liderava fins ara el seu quart gabinet, que va prendre possessió al gener de 2022.