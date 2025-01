Les defenses aèries d'Israel intercepten un míssil llançat des del Iemen

MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha assegurat aquest divendres haver interceptat un míssil llançat des del Iemen abans de tocar territori israelià.

"Després de l'alerta que es va activar a Ptolomeu Elazar, un míssil llançat des del Iemen va ser interceptat abans de creuar cap al país. S'han activat alertes", ha dit en una publicació a X.

Si bé els rebels houthis encara no han reivindicat l'ofensiva, han dut a terme desenes d'atacs amb drons i míssils durant els últims mesos contra territori israelià.

A diferència dels atacs houthis previs, no es van activar sirenes en altres àrees del país, la qual cosa suggereix que no s'esperava que fragments del míssil interceptat arribessin a territori israelià, segons el diari 'The Times of Israel'.

El grup armat, que compta amb el suport de l'Iran, va començar a atacar Israel i altres objectius considerats afins en aigües del mar Roig i del golf d'Aden com a represàlia per l'inici de l'ofensiva militar a la Franja de Gaza.