Les comunitats del nord d'Israel es preparen per a una guerra imminent contra Hezbollah

TEL-AVIV, 25 juny (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Ignacio Tuda) -

Els atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del 7 d'octubre contra Israel no només van provocar la resposta de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza, sinó que van despertar el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah que, veient com Israel atacava amb contundència l'enclavament, van decidir adherir-se a la causa palestina i obrir un segon front de batalla a la frontera nord d'Israel.

Des d'aleshores, l'exèrcit israelià i Hezbollah --amb el suport de l'Iran i que té un important pes polític al Líban-- mantenen un seguit d'enfrontaments. El continu llançament de míssils i drons per part de la milícia xiïta contra els primers quilòmetres de territori israelià han provocat que més de 80.000 persones hagin hagut d'abandonar casa seva al nord d'Israel.

Les tensions no han fet més que anar en augment, més encara amb les declaracions dels líders d'un i altre bàndol. Mentre el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha amenaçat Hezbollah amb una guerra total; el líder suprem de la milícia libanesa, Hassan Nasrallah, ha rebutjat escalar fins a tal punt les hostilitats, però sí que ha recomanat a Israel que "estigui preparat".

En aquest context, el consell regional de Mateh Asher --situat a la franja occidental d'Alta Galilea, al nord d'Israel-- reconeixen que la situació ha arribat a tal punt que una gran ofensiva contra Hezbollah sembla gairebé inevitable, tot i que incideixen a recalcar que ningú a Israel vol una guerra que, no obstant això, confien que seria devastadora per al Líban.

El consell regional de Mateh Asher engloba diversos assentaments, inclosos desenes de quibuts com el de Matzuva, escenari dels darrers atacs de Hezbollah i on aquesta setmana l'impacte de diversos projectils de la milícia libanesa ha deixat pel cap baix dos reservistes ferits.

"Tenim por de fer una vida normal a 20 quilòmetres de la frontera. Aquesta és la situació cada dia. És la situació en què vivim. No vam començar (la guerra) amb Hamas, Hamás ens va atacar. I no vam començar la guerra amb Hezbollah, va ser Hezbollah qui va decidir donar suport a Hamas", ha afirmat el cap del Departament de Seguretat de Mateh Asher, Ishay Efroni, en unes declaracions a la premsa durant una trobada organitzada per Europe Israel Press Association (EIPA).

Amb tot plegat, les comunitats israelianes del nord s'han vist obligades a tenir el seu propi equip militar. "Nosaltres, com a comunitat, és tot el que podem fer", ha assenyalat Efroni, qui, amb un rifle d'assalt penjat a l'espatlla, ha especificat que a cada municipi aquests equips compten amb l'armament i munició necessària i, a més, reben instrucció "cada mes o cada setmana".