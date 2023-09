Les classes arrenquen a França sense "incidents" després de la prohibició de l'abaia

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El curs escolar ha arrencat oficialment aquest dilluns a França sense "incidents" després de la prohibició de l'ús de l'abaia, una peça que cobreix el cos de les dones musulmanes i que, segons el Govern francès, no té cabuda a les aules en ser considerada un símbol religiós.

"En general, tot ha anat bé", ha assegurat la primera ministra, Élisabeth Borne, que ha anat amb el ministre d'Educació, Gabriel Attal, a una escola del departament d'Ille i Vilaine. Desenes de persones han rebut els dirigents amb casseroles, segons Franceinfo.

El president francès, Emmanuel Macron, ja va avisar divendres que l'Estat seria "inflexible" i va prometre que les autoritats treballarien perquè "no passi res" durant aquest inici de curs, conscient que hi pot haver "desafiaments" clars a la norma.

Attal ha explicat en una entrevista a RTL que el protocol estipula que les noies que duguin la peça no podran entrar a classe però seran "acollides al centre, on se'ls explicarà la norma i "per què s'aplica el laïcisme" als centres.

"El laïcisme no estigmatitza ningú", ha recalcat el ministre, que ha cridat a no "tergiversar" la reforma. El Govern francès estima que hi ha "513 centres" que requereixen una vigilància especial en vista de la possibilitat que hi hagi incidents relatius a l'abaia.