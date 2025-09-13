Les autoritats talibanes a l'Afganistan mantenen a Kabul una reunió amb una delegació dels EUA

El Govern afganès diu que la trobada va abordar les relacions bilaterals i la situació dels nord-americans detinguts al país
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats instaurades pels talibans després de prendre el control de l'Afganistan l'agost del 2021 han mantingut aquest dissabte una reunió amb una delegació als Estats Units per abordar les relacions bilaterals i la situació dels nord-americans detinguts al país centreasiàtic, segons ha confirmat Kabul.
El Ministeri d'Exteriors afganès ha detallat en un comunicat publicat a X que la delegació nord-americana estava integrada per l'enviat especial del president, Donald Trump, per a la resposta sobre ostatges, Adam Boehler, i per l'antic enviat especial de Washington per a l'Afganistan, Zalmay Khalilzad.
Així, ha destacat que durant la trobada es van mantenir "debats exhaustius sobre les vies per desenvolupar les relacions bilaterals, assumptes sobre ciutadans i les inversions i altres oportunitats a l'Afganistan", abans d'especificar que es va abordar la situació de "ciutadans que estan presos en un país o altre".
"Totes dues parts van emfatitzar la necessitat de continuar treballant juntes en diversos assumptes actuals i futurs en les relacions bilaterals", ha subratllat, al mateix temps que ha incidit que hi ha "una bona oportunitat per normalitzar les relacions i resoldre qüestions tan complexes en les relacions bilaterals".
El Govern dels Estats Units no s'ha pronunciat ara com ara sobre la reunió, cosa que tampoc ha fet Khalilzad, principal mediador nord-americà en l'històric acord de pau signat el febrer del 2020 entre Washington i els talibans que posteriorment van llançar una ofensiva amb la qual van prendre Kabul enmig de la retirada de tropes internacionals.
Les noves autoritats, instaurades pels talibans vint anys després de ser expulsats del poder en la invasió encapçalada pels Estats Units després dels atacs de l'11 de setembre del 2001, no han aconseguit fins ara el reconeixement de Washington ni de la gran majoria de la comunitat internacional, cosa que fins ara només ha fet Rússia.