Les autoritats sirianes detenen el cosí de Bashar al-Assad, un dels narcotraficants més buscats del país

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

Les forces de seguretat sirianes han detingut Wassim al-Assad, el cosí del fugitiu expresident del país, Bashar al-Assad, durant una operació a la frontera amb el Líban, segons ha anunciat l'agència oficial de notícies siriana SANA.

"Les Forces de Seguretat Interna, en cooperació amb el Servei d'Intel·ligència General, van aconseguir detenir el criminal Wassim al-Assad a la frontera siriana-libanesa", han fet saber fonts de seguretat sota condició d'anonimat abans de la confirmació final del Ministeri d'Interior.

"El Servei d'Intel·ligència General, en cooperació amb les autoritats pertinents del Ministeri d'Interior, va aconseguir fer una sofisticada operació de seguretat per atreure el criminal Wassim al-Assad, considerat un destacat traficant de drogues i implicat en diversos crims durant el règim anterior", fa saber el Ministeri.

"L'operació va ser duta a terme per un dels seus equips de la Força d'Intervenció Especial, mitjançant una emboscada ben planificada que va culminar amb la detenció", afegeix el comunicat.

Nascut el 1980, Wassim al-Assad va ser sancionat pels Estats Units fa dos anys per liderar una força paramilitar que donava suport a l'exèrcit d'Al-Assad i per narcotràfic, en particular l'amfetamina captagon, suport financer de l'antic règim sirià durant els seus últims anys al poder, abans de la seva caiguda a finals de l'any passat.

El gener del 2023 Al-Assad va arribar a publicar una foto a la seva pàgina personal de Facebook amb un conegut narcotraficant libanès, Nouh Zeitar, buscat al Líban i per la Interpol per tràfic de drogues, i és conegut per les seves operacions entre tots dos països.