Les autoritats sirianes anuncien una "segona fase" contra els assadistes als voltants de les ciutats costaneres

L'ONU i ONG sirianes apunten a tots dos bàndols com a responsables de massacres i execucions contra la població civil i presoners rendits

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa de Síria ha anunciat el començament aquest diumenge d'una "segona fase" d'operacions contra grups armats partidaris de l'expresident sirià, Bashar al-Assad, una vegada recuperat el control de les ciutats costaneres on s'han concentrat fins ara les hostilitats, per passar a l'acció contra les restes d'aquestes guerrilles als voltants de les localitats.

"Després de restablir la seguretat i l'estabilitat a les ciutats costaneres, les nostres forces militars i serveis de seguretat van començar la segona fase de l'operació militar, per perseguir les restes del règim enderrocat al camp i les muntanyes", ha explicat el portaveu del Ministeri de Defensa, coronel Hasan Abdul Ghani, en unes declaracions a l'agència oficial de notícies siriana SANA.

En les últimes hores, per exemple, hi ha constància d'enfrontaments al dipòsit de gas de Baniyas, als voltants de la província de Tartús on, segons de nou el Ministeri, "han fugit molts criminals de guerra afiliats al règim enderrocat, juntament amb grups de romanents armats que els brinden protecció".

Aquests combats s'estan reproduint a la zona de Qadmus, també als voltants de Tartús, així com al camp de la ciutat de Latakia.

La comunitat internacional ha declarat la seva greu preocupació per aquests combats, que van esclatar a mitjans d'aquesta setmana, així com per les informacions d'activistes que estan alertant d'una massacre contra la població civil de la zona, especialment els alauites -- confessió que professa l'expresident Al-Assad--, en forma d'una onada de represàlia per part de les noves autoritats sirianes que hauria costat les vides de més d'un miler de persones.

En aquest sentit, el Ministeri de Defensa ha anunciat aquest diumenge, i en paral·lel a l'ofensiva contra els assadistes, una operació contra "grups d'indisciplinats" i "individus no assignats a tasques militars" en resposta a les denúncies formulades pels activistes sirians.

MASSACRES A LA COSTA

Les xifres de víctimes encara estan disputades però organitzacions com l'Observatori Sirià per als Drets Humans com la Xarxa Siriana de Drets Humans expliquen els morts per centenars.

Mentre que l'Observatori assenyala que almenys 745 civils han mort executats en aquesta campanya de represàlia de les forces de seguretat de Damasc més uns 213 combatents de tots dos bàndols, el director de la xarxa siriana, Fadel Abdul Ghani, estima un total aproximat de 624 morts des de l'esclat dels combats el passat dia 6.

En una entrevista amb la cadena panàrab Al-Arabiya, el responsable de la xarxa apunta als guerrillers assadistes com a responsables de les morts de 315 persones, inclosos 167 membres de les forces de seguretat pública i 148 civils, i aprofita també per denunciar assassinats selectius de famílies els vehicles de les quals portaven matrícula d'Idlib, el bastió jihadista a Síria i base d'operacions del grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham, liderat per l'actual president de transició del país, Ahmed al-Shara.

No obstant això, Ghani també apunta a les forces de seguretat de Damasc com a responsables de les morts de 327 civils i milicians assadistes des del començament de les hostilitats.

Fonts del Ministeri de Defensa sirià, sota condició d'anonimat, indiquen a la cadena Al-Jazeera que les estimacions de les baixes entre les seves files són una mica superiors en informar d'uns 230 morts, abans d'avisar que la xifra augmentarà amb tota probabilitat perquè estan trobant ja fosses comunes amb les restes mortals de membres de les seves forces de seguretat.

L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha constatat per la seva banda informacions "extremadament pertorbadores" que apunten a massacres de famílies senceres i execucions de combatents rendits durant els enfrontaments.

Turk ha avisat en un comunicat aquest diumenge que "hi ha informacions d'execucions sumàries de caràcter sectari que estan perpetrant tant els membres de les forces de seguretat de les autoritats de transició, com d'elements associats a l'anterior govern, com d'elements no identificats".

El responsable de DDHH de l'ONU qualifica de "extremadament pertorbadores" les notícies que li estan arribant sobre assassinats de "famílies senceres, entre elles dones i nens" i combatents rendits o ferits durant les hostilitats.