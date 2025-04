Les autoritats de la Reunió avisen que estan a punt de saturar-se per l'epidèmia de chikungunya

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'illa francesa de la Reunió han avisat que estan a punt de veure's desbordades per l'epidèmia de virus chikungunya que ha deixat des de principis d'any més de 33.000 casos i sis morts al territori.

Aquesta malaltia es contagia a través de la picada de mosquits i es manifesta amb febre alta i sobtada, així com dolor a les articulacions de braços i cames, que sovint resulta molt incapacitant i fins i tot crònic. Els sis morts, segons el Minsteri de Salut francès, eren "majors de 70 anys i tenien problemes previs de salut".

No obstant això, l'epidèmia s'està propagant sense control. El director de l'Agència Regional de Salut, Gérard Cotellon, avisa que l'estimació del Ministeri és molt conservadora i que el nombre de contagis podria superar els 100.000.

"Els epidemiòlegs havien previst el màxim epidèmic per a mitjans d'abril i ja hi som", ha avisat per la seva banda el director general de l'Hospital Universitari de la Reunió, Lionel Calenge, en unes declaracions aquest diumenge a l'emissora RMC.

Calenge ha avisat que els centres del territori fa setmanes que reben entre 30 i 40 pacients al dia i que l'ocupació de llits ja ha superat el 95%.