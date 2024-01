Les autoritats palestines acusen l'Exèrcit d'Israel de matar tres palestins a un hospital de Jenín (Cisjordània)

L'Exèrcit d'Israel afirma que eren part d'una cèl·lula terrorista que planejava atemptats després d'amagar-se a l'hospital

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Palestina ha acusat aquest dimarts a l'Exèrcit d'Israel de matar a tirs tres palestins en un hospital de la ciutat cisjordana de Jenín, en el marc d'una operació duta a terme per agents infiltrats que han irromput armats en les instal·lacions de l'Hospital Ibn Sina.

"Aquest matí, tres joves han caigut màrtirs pels trets de les forces d'ocupació, que van irrompre a l'Hospital Ibn Sina de Jenín i els van disparar dins de les seves unitats", ha dit el Ministeri de Sanitat vinculat a l'Autoritat Palestina a través d'un comunicat publicat al seu compte de la xarxa social Facebook.

En aquest sentit, la titular de la cartera, Mai Al-Kaila, ha demanat l'ONU i a les diferents organitzacions de Drets Humans a acabar "urgentment" amb els "crims diaris" comeses per Israel tant a Cisjordània com a la Franja de Gaza.

"L'ocupació ha comès una nova massacre dins un hospital", ha dit, abans d'especificar que el succés es sumi a les "desenes de crims" comesos "contra centres de salut i contra personal de salut" als territoris palestins. Finalment, ha recordat que el Dret Internacional protegeix les infraestructures civils, inclosos els hospitals.

Un vídeo publicat pel Ministeri de Sanitat palestí, aparentment gravat per una càmera de seguretat, mostra a diversos agents israelians entrant armats pels passadissos de l'hospital, vestits com a metges, infermeres i civils, de cara a localitzar i matar els tres palestins.

Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel ha assegurat que els tres morts eren part d'una cèl·lula que estava planificant "activitats terroristes" i que s'havia amagat a l'interior de l'Hospital Ibn Sina. Així, ha especificat que un dels presumptes integrants d'aquesta cèl·lula era Muhamad Jalamnè, un resident en el campament de refugiats de Jenín que "mantenia contactes amb seus del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a l'estranger" i que "va lliurar armes i municions a operatius terroristes per dur a terme atacs armats inspirats en els successos del 7 d'octubre".

"Al costat de Jalamnè han mort dos terroristes que s'amagaven a la zona", ha subratllat en un comunicat publicat a la seva pàgina web, abans d'identificats com els germans Muhamad i Basel Ghazaui, presumptes membres de Jihad Islàmica.

"Des de fa temps, un gran nombre de persones buscades s'han amagat en hospitals i els fan servir com a base per planificar activitats terroristes i dur a terme atac, ja que creuen que els hospitals serviran de protecció contra les activitats de les forces de seguretat", ha argumentat.

D'aquesta forma, ha recalcat que "és un altre exemple del cínic ús per part de les organitzacions terroristes d'espais civils i hospitals com a refugi i escut humà", alhora que ha insistit que Jalamnà "planejava perpetrar un atac a curt termini i va fer servir l'hospital com a amagatall". "Les forces de seguretat continuaran actuant contra qualsevol amenaça que posi en perill la seguretat dels ciutadans de l'Estat d'Israel", ha reblat.