Les autoritats nigerianes anuncien l'alliberament dels estudiants segrestats de Kuriga

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -

El governador executiu de l'estat nigerià de Kaduna, Uba Sani, ha anunciat aquest diumenge l'alliberament dels, aproximadament, 287 estudiants segrestats a principis de mes a l'escola de Kuriga, al centre-nord del país.

"En el nom de Déu el Benèfic, el Més Piadós, desitjo anunciar que els nostres nens de l'escola de Kuriga han estat alliberats", ha fet saber el governador en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X.

En el seu missatge, el governador dedica paraules d'agraïment al president del país, Bola Tinubu, i a l'assessor de Seguretat Nacional, Nuhu Ribadu, i a l'exèrcit nigerià per "demostrar que, amb coratge, determinació i compromís, és possible degradar l'element criminal i restaurar la seguretat de les comunitats", sense donar més detalls sobre l'operació.

El segrest va tenir lloc el passat 7 de març, quan un grup dels anomenats "bandits" --organitzacions criminals nigerianes especialitzades en l'extorsió i el segrest-- van irrompre al col·legi i institut de l'Autoritat Educativa Local a la ciutat de Kuriga i es van emportar 127 estudiants de primària i 187 més de secundària més un dels directors, identificat com a Abubakar Isah, si bé 25 estudiants van aconseguir deslliurar-se dels captors a les poques hores.

L'últim cop que es va tenir coneixement dels segrestadors va ser el passat 15 de març, quan es van posar en contacte amb residents de la comunitat local per exigir a canvi dels estudiants un rescat de 1.000 milions de naires (uns 600.000 euros) o en cas contrari matarien els ostatges, com a tard, a principis del mes que ve.

La trucada dels segrestadors va tenir lloc només un dia després que el president del Nigèria va instar, un cop més, les forces de seguretat de l'Estat a tractar el segrest dels estudiants de Kaduna amb la màxima urgència possible per garantir que "els segrestadors no rebin un sol cèntim" en concepte de rescat, segons va traslladar després el seu ministre d'Informació Alhaji Muhammed Idris, en unes declaracions recollides pel diari nigerià 'Vanguard'.