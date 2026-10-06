Les autoritats de Moscou registren almenys un mort i sis ferits després de detectar més de 600 drons

Pavel Kolyadin / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i altres sis han resultat ferides a la regió de Moscou fruit d'atacs amb drons ucraïnesos, després d'haver detectat el llançament de prop de 650 drones ucraïnesos sobre aquest territori rus, segons han informat les autoritats locals i regionals.
"Lamentablement, una persona ha mort", ha declarat el governador de la regió de Moscou, Andréi Vorobiov, que ha precisat que es tracta d'"un jove de 20 anys", víctima d'un atac en la localitat de Radúmlia, al districte de Solnechnogorsk.
Així mateix, Vorobiov ha detallat que "sis persones han resultat ferides". Tres d'elles --en Yadròmin, Gorki i Pokróvskoy-- han requerit hospitalització, mentre que les tres restants, en Liàjov, districte de Domodèdov, han rebutjat l'ingrés mèdic.