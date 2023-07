Les autoritats mexicanes rescaten més de 300 migrants amuntegats en dos camions

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Nacional de Migració de Mèxic ha rescatat aquest diumenge més de 300 migrants que estaven amuntegats en dos camions a l'estat de Veracruz, al centre del país nord-americà.

En un dels vehicles hi havia 107 migrants provinents de Guatemala, Hondures, El Salvador, Cuba i Nicaragua. Entre ells, hi havia 20 menors d'edat no acompanyats, que han estat traslladats al Sistema per al Desenvolupament Integral de la Família.

Sis persones que traslladaven els migrants en el vehicle --els custodiaven en una camioneta-- han estat detinguts i passaran a disposició de la Fiscalia mexicana.

El segon vehicle estava abandonat en un camí de la localitat de Fortín de las Flores. Els agents van inspeccionar el camió i hi van trobar 196 persones, de les quals 19 eren menors d'edat no acompanyats.

Aquest rescat posa de manifest un cop més la crisi migratòria del continent, ja que centenars de milers de persones proven de travessar Centreamèrica per arribar a la frontera mexicana amb els Estats Units, exposant-se a unes pèssimes condicions.