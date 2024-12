Les autoritats kurdes de Síria prohibeixen les manifestacions pels trets en l'hissat de la nova bandera

Els incidents han deixat almenys 43 ferits a Raqqa, segons l'AANES

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats autònomes kurdes al nord-est de Síria han prohibit per un temps indefinit la celebració de reunions no autoritzades i portar i fer servir armes tant en llocs públics com privats, després que "algunes persones" disparessin indiscriminadament durant l'acte d'aquest dijous a Raqqa, on s'ha hissat la nova bandera del país després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.

L'Administració Autònoma del Nord i Est de Síria (AANES) ha emès un decret anunciant que també prohibeix "la convocatòria de manifestacions, així com qualsevol activitat encaminada a pertorbar l'estabilitat o crear discòrdia entre el poble".

L'objectiu, assenyala el text publicat a la seva pàgina web, és "protegir als ciutadans de qualsevol possible perill, especialment el perill de cèl·lules o partits secrets que intenten soscavar la seguretat de la societat".

Les autoritats han assegurat que prendran "les mesures legals apropiades" contra aquelles persones que no compleixin l'ordre i ha recordat que els trets aleatoris a Raqqa han ferit a 43 persones. No obstant això, un ciutadà ha mort a causa de les ferides patides per les bales, segons ha informat l'Observatori Sirià de Drets Humans.

Prèviament, les autoritats havien condemnat "l'intent d'algunes parts d'atiar els enfrontaments" durant la cerimònia amb la qual el "Consell Democràtic dels Pobles ha decidit hissar la bandera de la independència en totes les institucions de l'AANES, afirmant la unitat i la identitat nacional de Síria".

Segons han explicat, "algunes persones van aprofitar aquest esdeveniment nacional i van tractar de provocar el caos provocant a les nostres forces i disparant indiscriminadament cap a" les persones congregades.