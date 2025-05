Les autoritats israelianes investiguen trucades a la població amb enregistraments dels ostatges segrestats a Gaza

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

La Direcció Nacional de Ciberseguretat d'Israel ha obert una investigació després de detectar trucades a ciutadans particulars israelians simulant ser dels ostatges segrestats a la Franja de Gaza i en les quals es poden sentir crits, explosions i sirenes d'alerta de bombardeig.

En aquests enregistraments es fan servir fragments dels vídeos difosos per Hamas en què els segrestats demanen un acord per al seu alliberament, per la qual cosa la Direcció Nacional de Ciberseguretat d'Israel considera que és un intent de provocar pànic entre la població, segons recull el diari israelià 'Yedioth Aharonoth'.

En una de les trucades es pot sentir un enregistrament de l'ostatge Yosef-Haim Ohana juntament amb Elkana Buchbut: "Què passarà quan ja no pugui estar amb ell i es quedi sol?", planteja.

El Fòrum de Famílies d'Ostatges i Desapareguts ha confirmat que li han arribat informacions sobre aquestes trucades, algunes a membres del mateix fòrum, i ha subratllat que no hi té cap relació. A més, denuncia que algunes sembla que simulen estar fetes des dels seus números de telèfon.

"Els israelians defensen el retorn de tots els ostatges i el final de la guerra. És el moment que el govern escolti el poble i porti a tots de tornada en un sol acord", han apuntat des de l'organització.

Des de la Direcció Nacional de Ciberseguretat d'Israel han assegurat que aquestes trucades no suposen cap risc per als telèfons destinataris. "Si es rep una d'aquestes trucades cal penjar immediatament i bloquejar el número", ha apuntat.