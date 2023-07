Les autoritats iranianes han executat més de 350 persones aquest any, segons una ONG

Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats iranianes han executat més de 350 sentències de mort els sis primers mesos de l'any, la majoria per càrrecs relacionats amb les drogues, segons l'ONG Iran Human Rights, amb seu a Noruega.

"Almenys 354 persones, entre les quals sis dones, han estat executades els sis primers mesos del 2023", ha ressaltat el grup en un informe que subratlla que 206 d'aquestes execucions tenen a veure amb delictes relacionats amb drogues, un increment del 126 per cent respecte al mateix període de l'any passat. L'ONG denuncia que les autoritats només han informat de 43 execucions, un 12 per cent del total.

fins a 71 persones --20 per cent-- de les executades pertanyien a la minoria balutxi, una ètnia majoritàriament sunnita que resideix principalment a la província del Balutxistan, prop de la frontera amb el Pakistan.

Aquesta província va ser objecte d'intenses operacions de la Guàrdia Revolucionària al llarg de la dura repressió de les protestes del mes de setembre de l'any passat en què centenars de balutxis van morir en accions de la Guàrdia Revolucionària.

L'any passat ja van ser executades almenys 576 persones, molt per sobre dels 314 reus ajusticiats el 2021. Aquest any Amnistia Internacional ja ha comptabilitzat 282 execucions, segons el seu propi recompte. "La pena de mort es fa servir per generar por social i evitar més protestes", ha lamentat el director d'Iran Human Rights, Mahmood Amiri-Moghaddam.