Les autoritats iranianes denuncien dos atacs mortals en zones residencials, un amb sis morts

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han informat a la matinada d'aquest divendres de dos bombardejos contra àrees residencials d'Urmia, a la regió d'Azerbaidjan Occidental (nord-oest), on s'ha registrat una xifra indeterminada de víctimes, i a Qom, a uns 150 quilòmetres al sud de Teheran, on el govern regional ha apuntat a almenys tres morts.
"S'ha confirmat la defunció de sis persones, però encara es desconeix el nombre de ferits", ha afirmat el responsable de seguretat del govern regional, Morteza Heydari, que ha atribuït l'atac a "agressors nord-americans i sionistes", segons ha recollit l'agencia iranià Fars. El bombardeig, ha indicat, ha tingut lloc a la zona de Pardisan, situada lleugerament al sud de Qom, on "tres habitatges han resultat danyades".
Moments abans, el director de l'oficina de gestió de crisi d'Azerbaidjan Occidental, citat també per Fars, ha informat d'"un atac amb míssils directament contra una zona residencial", un fet que ha rebutjat com "un altre crim de guerra" que ha atribuït al "enemic israelià-nord-americà".