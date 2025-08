Les autoritats gazianes xifren en més de 170 els morts per fam en plena ofensiva israeliana

Acusen Israel de bloquejar l'entrada de 22.000 camions d'ajuda humanitària als encreuaments fronterers

MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest diumenge a més de 170 els palestins morts per fam o desnutrició des de l'inici de l'ofensiva desencadenada per l'exèrcit d'Israel després dels atacs del 7 d'octubre del 2023 i enmig de les restriccions israelianes a l'entrada d'ajuda a l'enclavament.

El Ministeri de Sanitat gazià ha informat que els hospitals de la Franja han registrat sis noves morts per fam i desnutrició en les últimes 24 hores, la qual cosa eleva el nombre total de morts per aquesta causa a 175, inclosos 93 nens, segons un comunicat publicat al seu canal de Telegram.

D'altra banda, l'oficina de mitjans de Gaza ha acusat les autoritats israelianes de bloquejar l'entrada de 22.000 camions d'ajuda humanitària que es troben estacionats als encreuaments fronterers, "la majoria dels quals pertanyen a l'ONU" i altres organitzacions internacionals.

"L'ocupació israeliana impedeix deliberadament la seva entrada com a part d'una política sistemàtica de generar fam, setge i caos com a part del crim de genocidi que s'està cometent contra més de 2,4 milions de persones a la Franja de Gaza", ha denunciat abans de condemnar "enèrgicament el bloqueig continu, la fam de la població civil i la retenció d'ajuda".

Així, ha sostingut que aquestes mesures les consideren "un crim de guerra en tota regla que viola totes les normes i convencions internacionals", mentre que ha responsabilitzat plenament Israel, així com "els estats involucrats per silenci o complicitat, de l'agreujament de la catàstrofe humanitària i de les desastroses conseqüències de privar la població d'aliments, medicaments i combustible".

Per això, ha exigit "l'entrada immediata, segura i constant de tots els camions detinguts, l'obertura incondicional dels encreuaments fronterers i garantir el flux d'ajuda per salvar vides dels civils, abans que sigui massa tard".

Cal esmentar que en vigílies va denunciar que només 36 camions amb ajuda humanitària van entrar a l'enclavament durant el dissabte, malgrat que "la fam assola els nens de Gaza enmig d'un vergonyós silenci internacional".

Segons va assenyalar, la majoria dels vehicles "van ser objecte de saquejos i robatoris a causa del caos de seguretat perpetuat sistemàticament i deliberadament per l'ocupació israeliana, com a part del que es coneix com la política de fam".

En aquest sentit, va recordar que es necessiten 600 camions diaris, amb ajuda humanitària i combustible, amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques de la població palestina a la Franja "davant del col·lapse total de la infraestructura a causa de la guerra genocida".

Després d'aquesta denúncia, el Ministeri de Sanitat palestí ha anunciat que aquest diumenge camions amb medicaments i equip mèdic arribaran als hospitals a través d'una acció coordinada amb el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).

Així, ha avisat que aquests vehicles no contenen aliments i que els articles que s'espera que arribin "són molt importants i urgents per continuar brindant atenció mèdica als ferits i malalts i salvar vides". Per això, ha instat a "fer tots els esforços possibles per protegir el comboi".

L'ofensiva contra Gaza, llançada en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià--, ha deixat fins avui més de 60.400 palestins morts, tal com han denunciat les autoritats de l'enclavament palestí, controlades per Hamas, si bé es tem que la xifra sigui superior.