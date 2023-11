Les autoritats gazianes desallotgen l'hospital d'Al-Shifa mentre Israel nega haver-ne demanat l'evacuació

Les FDI asseguren estar col·laborant amb l'evacuació voluntària, però rebutgen les informacions sobre un desallotjament forçat

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han confirmat el desallotjament de gran part del complex de l'hospital d'Al-Shifa en resposta a una suposada ordre d'evacuació forçada que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) neguen haver donat.

Així ho ha confirmat el director general del Ministeri de Salut gazià, Munir al-Bursh, que en unes declaracions a Al-Jazeera ha assegurat que Israel ha fet una crida a l'evacuació d'Al-Shifa, on encara queden cinc metges supervisant el procés de desallotjament dels ferits.

No obstant això, les FDI han emès un comunicat poc després en el qual neguen haver ordenat l'evacuació forçosa del centre i, a més, esmenen que treballen en estreta col·laboració amb les autoritats d'Al-Shifa per facilitar el desallotjament d'aquells pacients que el requereixin.

"Els equips mèdics es quedaran a l'hospital per al benefici dels pacients que no vulgui o no puguin evacuar. A més, durant la nit les FDI han continuat subministrant aliments, aigua i ajuda humanitària a l'hospital", han afegit les autoritats israelianes.

Per la seva banda, Al-Bursh havia informat prèviament que uns 120 dels 650 ferits que estaven allotjats al centre continuen sent-hi. "Ara ens dirigim cap al sud, i les escenes són miserables (...) Fins ara hem caminat dos quilòmetres i la zona està completament destruïda", ha afegit.

En aquesta línia, un supervisor d'emergències de l'hospital d'Al-Shifa ha reconegut a l'esmentada cadena de televisió que "no tots" els pacients del centre han aconseguit abandonar el lloc. "Alguns dels que eren a l'hospital se n'han anat, mentre que altres s'han quedat, inclosos ferits i malalts", ha informat.

Les autoritats gazianes han assegurat que les FDI han fet aquesta matinada una crida a l'evacuació total de l'hospital Al-Shifa, escenari, ja a mitjans de setmana, d'una incursió terrestre. No obstant això, l'exèrcit d'Israel ha negat haver-se manifestat en aquests termes.

Durant la seva incursió a mitjans de setmana a Al-Shifa, les tropes israelianes van confirmar haver-hi trobat armament, sales d'operacions fins i tot túnels operats per Hamas al complex de l'hospital.