Les autoritats de Gaza informen de nou morts en les últimes 48 hores

MADRID 3 març (EUROPA PRESS) -

Les instal·lacions sanitàries de la Franja de Gaza han rebut un total de nou cadàvers, quatre dels quals corresponents a l'ofensiva militar d'Israel i cinc morts en les últimes 48 hores a causa dels atacs de les forces armades israelianes.

El Ministeri de Sanitat palestí ha publicat un nou registre que inclou un total de 48.397 morts i 111.824 ferits des del començament de l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza com a conseqüència dels atacs de les milícies palestines del 7 d'octubre del 2023, que van deixar uns 1.200 morts.

"Encara hi ha víctimes sota la runa i a les carreteres, a zones on no poden accedir els equips d'ambulàncies i de defensa civil", ha recordat el Ministeri.

A més a més, l'organisme convida els familiars dels desapareguts i morts a informar-ne les autoritats gazianes per completar les llistes de víctimes.