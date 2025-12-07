Les autoritats de Gaza eleven a prop de 375 els morts per atacs d'Israel malgrat l'alto-el-foc

Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad
Mor una nena palestina tirotejada per les forces israelianes en Rafá, en el sud de la Franja
MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han xifrat aquest diumenge en prop de 375 els palestins morts per atacs executats per l'Exèrcit d'Israel des del 10 d'octubre, data d'entrada en vigor de l'alt al foc al fil de l'acord per aplicar la primera fase de la proposta d'Estats Units per a l'enclavament.
El Ministeri de Sanitat gazatí ha apuntat en un comunicat en el seu compte a la xarxa social Facebook que "des de l'alt al foc s'han documentat 373 màrtirs, 970 ferits i 624 cadàvers recuperats" de les zones de les quals es van replegar les tropes israelianes i a les quals han pogut accedir els serveis de rescat.
Així, ha especificat que durant les últimes 24 hores han arribat a hospitals de Gaza "sis nous màrtirs i 17 ferits", al mateix temps que ha subratllat que fins avui s'han registrat 70.360 morts i 171.047 ferits a causa de l'ofensiva israeliana, deslligada en resposta als atacs del 7 d'octubre de 2023.
"Hi ha víctimes encara entre els enderrocs i tiratges als carrers, ja que les ambulàncies i els equips de Protecció Civil no han pogut arribar fins a elles ara com ara", ha alertat, en línia amb les seves afirmacions de les últimes setmanes sobre l'existència de desapareguts, per la qual cosa s'assumeix que la xifra de morts serà superior.
Durant les últimes hores s'ha denunciat la mort d'una nena palestina identificada com Ahed Tariq al Bayuk per trets efectuats per les tropes israelianes en Rafá, en el sud de Gaza, tal com ha recollit el diari palestí 'Filastin'. Fonts mèdiques citades per l'agència palestina WAFA han confirmat que el mort és una nena.
L'Exèrcit israelià ha afirmat que els seus militars "van identificar a un terrorista que va creuar la 'línia groga' --a la qual es van replegar a l'octubre arran de l'acord amb Hamás-- i es va apropar a les forces d'una forma que suposava una amenaça immediata". "Immediatament després de la identificació, les forces van eliminar al terrorista", ha resolt.
Per la seva banda, el portaveu de la Protecció Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha denunciat que "les forces d'ocupació continuen amb l'assassinat sistemàtic de civils desarmats a la Franja de Gaza". "El missatge al món, la comunitat internacional i els mediadors és quant temps durarà l'assassinat de civils. Han d'actuar abans que més siguin assassinats", ha resolt.