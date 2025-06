Les autoritats de Gaza eleven a més de 130 els morts durant les entregues d'ajuda humanitària de la GHF

Acusa la fundació de "propagar mentides" en afirmar "falsament que la resistència palestina amenaça el seu personal"

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest dilluns a més de 130 els morts i a mil els ferits per trets de les forces israelianes durant les entregues d'ajuda a diversos punts establerts per la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF, segons les seves sigles en anglès), emparada per Israel i els Estats Units.

L'oficina de premsa de les autoritats de Gaza ha recalcat en un comunicat publicat a Telegram que "la GHF és un braç de l'ocupació israeliana, no una organització humanitària", abans d'afegir que "ha causat la mort de 130 màrtirs i ha deixat mil ferits entre el poble famolenc en dues setmanes" i "propaga mentides barates".

Així, ha acusat la fundació de "propagar mentides" en afirmar " falsament que la resistència palestina amenaça el seu personal i evita la distribució d'ajuda", al mateix temps que ha insistit que "la crua realitat és que aquesta organització és un front propagandístic de l'exèrcit d'ocupació israelià".

"Està liderada per nord-americans i israelians i recluta fora de la Franja, amb fundació nord-americana, mentre manté coordinació operativa amb l'exèrcit israelià, que està cometent un genocidi contra més de 2,4 milions de palestins a Gaza", ha explicat, al mateix temps que ha incidit que "la veritat coneguda per tots és que l'únic que impedeix l'entrada d'ajuda a Gaza és l'ocupació israeliana".

En aquest sentit, ha esgrimit que "la GHF és un còmplice d'un crim organitzat en atacar civils sota la cobertura de l'ajuda", en el que ha descrit com "un crim segons el dret internacional". "La GHF manca dels principis de l'acció humanitària", ha argumentat, abans d'enumerar entre ells "la neutralitat", "el no-alineament", "la independència" i "la humanitat".

"Qualsevol organització que digui ser humanitària mentre aplica plans militars i gestiona punts de distribució amb zones tap supervisats per carros de combat per l'ocupació no pot ser considerada una organització d'ajuda. Per contra, és part de les eines de genocidi i un soci en aquest genocidi contra la població civil", ha manifestat.

Per això, ha reclamat a la comunitat internacional que "no sigui enganyada per aquesta institució, que participa en crims organitzats i sistemàtics" i ha reiterat que "la resistència palestina no amenaça a ningú". "Per contra, protegeix el dret del poble a existir davant d'institucions falses que cometen assassinats baix falses banderes", ha puntualitzat.

"La comunitat internacional ha de posar fi a aquest biaix cec, acabar amb aquesta tragèdia moral i permetre l'entrada de desenes de milers de camions d'agències de les Nacions Unides que han treballat durant dècades per lliurar ajuda a refugiats i civils, ja que són eficients i estan compromeses amb els principis de l'acció humanitària", ha resolt.

La GHF ha afirmat aquest mateix dilluns a Facebook que un dels punts de distribució oberts a Gaza ha tancat les portes "a causa del caos entre la multitud, que ha impedit l'entrega segura d'ajuda". "La seva seguretat és la nostra prioritat principal", ha assenyalat, després d'afirmar que diumenge va entregar 1,6 milions de racions de menjar, amb deu milions d'entregues des que va començar les operacions fa dues setmanes, segons els seus propis càlculs.

La fundació, que té la seva seu a Suïssa, és objecte de crítiques per part de les Nacions Unides i altres organitzacions humanitàries en entendre que incompleix les normes internacionals de neutralitat en l'entrega d'ajuda i considerar-la cap visible d'un qüestionat pla que implica la presència a Gaza de seguretat privada i de l'exèrcit israelià per vigilar el perímetre als punts de lliurament d'aliments.

L'ofensiva d'Israel, llançada després dels atacs executats per Hamas i altres faccions palestines el 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià--, ha causat fins avui prop de 54.900 morts i més de 126.200 ferits, tal com van denunciar el diumenge les autoritats de l'enclavament palestí, si bé es tem que la xifra sigui superior.