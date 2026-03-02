Les autoritats de Gaza eleven a 630 els morts pels atacs d'Israel des de l'alto el foc

Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest dilluns a 630 els morts en els atacs d'Israel des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'octubre arran de la proposta dels Estats Units (EUA).
El Ministeri de Sanitat gazià ha indicat que fins ara s'han confirmat 630 morts i 1.698 ferits des del 10 d'octubre del 2025, període en el qual a més s'han recuperat 735 cadàvers de les zones d'on s'han retirat les tropes d'Israel.
Així mateix, ha subratllat que l'ofensiva israeliana en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 ha causat 72.097 morts i 171.796 ferits, si bé ha reiterat que encara hi ha cadàvers entre la runa i estesos als carrers, perquè els equips de rescat no els han aconseguit recuperar.