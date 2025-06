Les autoritats de Gaza acusen Israel de matar 27 palestins en un punt d'ajuda

Les FDI confirmen que han obert foc contra uns "sospitosos" que han avançat cap als militars

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 27 palestins han mort aquest dimarts després de ser tirotejats en un punt de repartiment d'ajuda humanitària d'una fundació amb el suport d'Israel i els Estats Units (EUA) a Rafah, al sud de la Franja de Gaza, segons han denunciat les autoritats de l'enclavament, que han acusat les tropes israelianes d'obrir foc contra aquestes persones.

"El recompte de la massacre comesa per l'ocupació contra ciutadans que esperaven per agafar ajuda a la zona designada a Al-Alam, Rafah, augmenta a 27 màrtirs i més de 90 ferits que han arribat als hospitals, entre els quals casos greus", ha indicat el Ministeri de Sanitat gazià a través d'un missatge publicat a Telegram.

Les autoritats de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), no han donat a hores d'ara més detalls sobre l'incident, que arriba entre denúncies sobre la mort de desenes de persones per trets de les tropes israelianes en aquests processos de repartiment.

Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha dit en un comunicat que han disparat contra "sospitosos" que avançaven cap a les forces israelianes després d'uns trets d'advertiment a l'aire en detectar que "s'havien desviat de les rutes d'accés" per arribar al punt de distribució d'ajuda.

En aquest sentit, han ressaltat que "les FDI permeten a Fundació Humanitària per a Gaza (GHF) actuar de manera independent per distribuir ajuda als residents i evitar que arribi a Hamas" i que "les FDI no impedeixen als residents arribar als punts de distribució d'ajuda".