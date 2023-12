Les autoritats de Gaza acusen Israel de "forçar" els civils a fugir per "bombardejar-los"

Diuen que l'exèrcit israelià "enganya deliberadament els civils" per "causar el nombre més alt possible de víctimes"



MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han acusat aquest diumenge l'exèrcit d'Israel de "forçar" els civils a fugir cap al sud de l'enclavament per posteriorment "bombardejar-los i matar-los".

"L'exèrcit d'ocupació israeliana enganya els civils i els força a migrar a altres zones (de la Franja), on després els bombardeja i els mata", ha dit, abans de recalcar que les Forces de Defensa Israel (FDI) van demanar recentment a residents al centre de la Franja que anessin cap a Deir al-Balah, on "van cometre cinc massacres" en "un termini de 48 hores" des de la publicació de l'avís.

Així, l'oficina de premsa de les autoritats de Gaza ha destacat en un comunicat publicat en el seu compte a Telegram que "l'exèrcit d'ocupació israeliana enganya deliberadament els civils, la majoria dels quals són nens i dones, per causar el nombre més alt possible de víctimes".

"És un doble crim de guerra. Primer força els civils a desplaçar-se de casa seva i després els executa i bombardeja de manera directa i intencionada", ha manifestat, abans de demanar als gazians que "adoptin totes les mesures de cautela possible", ja que "l'ocupació està intentant causar el nombre de víctimes més elevat possible".

"Cal ser conscients d'aquestes conspiracions i estar atents", ha assenyalat, al mateix temps que ha demanat "a tots els països del món lliure i a les organitzacions internacionals que pressionin l'ocupació perquè posi fi a la seva guerra genocida, que duu a terme contra civils, nens i dones a la Franja de Gaza".

Finalment, ha reiterat que "els Estats Units i la comunitat internacional, a més de l'ocupació israeliana" tenen "total responsabilitat dels crims de genocidi (a la Franja de Gaza), que violen el Dret Internacional i totes les lleis internacionals".

El comunicat ha estat publicat després que l'exèrcit israelià va demanat divendres als residents al campament de refugiats de Bureij i altres àrees del centre de Gaza que es desplacessin per la seva seguretat" cap a Deir al-Balah, situada més al sud.

L'ofensiva militar israeliana contra Gaza ja ha deixat prop d'1,9 milions de desplaçats interns --al voltant del 85 per cent de la població de l'enclavament--, enmig de les preocupacions de les Nacions Unides sobre les ordres d'evacuació de l'exèrcit d'Israel. Així, l'organisme internacional ha apuntat que no es compleixen les condicions per a un trasllat segur i ha reiterat que "no hi ha lloc segur" a la Franja.

L'exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva contra l'enclavament palestí després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats gazianes, controlades pel grup islamista, han xifrat en més de 20.400 els palestins morts, als quals se sumen més de 280 morts en mans de l'exèrcit israelià i per atacs de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.