Les autoritats del Daguestan prohibeixen l'ús del nicab per "motius de seguretat"

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats islàmiques de la república russa del Daguestan han anunciat aquest dimecres la prohibició del nicab per "motius de seguretat" una setmana després dels atemptats terroristes en què una vintena de persones va perdre la vida, la majoria agents de policia.

El muftí del Daguestan, Abdullah Salimov, ha explicat que la decisió arriba motivada per una petició dels ministeris de Política Nacional i Afers Religiosos de la república relacionada amb les "amenaces existents contra la seguretat de la població", recull l'agència de notícies Tass.

Dimarts, les autoritats ja van avançar que per motius de seguretat es podia prohibir de manera temporal l'ús d'aquesta peça de roba per a les dones, un vel que cobreix per complet el rostre i que amb prou feines deixa una petita escletxa per als ulls.

El cap de la república del Daguestan, Serguei Melikov, ja va manifestar objeccions a aquesta peça de roba, ja que no només no és típica dels pobles del Caucas, sinó que "permet als homes amagar-se i a les dones dur-hi articles prohibits".

El passat 23 de juliol un grup d'homes armats va disparar contra diferents esglésies, sinagogues i controls de tràfic policials a la capital regional, Makhatxkalà, i a la ciutat de Derbent, a la vora del mar Caspi.

Almenys 22 persones van morir i més d'una vintena van resultar ferides com a conseqüència d'aquests atacs. Les autoritats russes van confirmar la detenció de diversos sospitosos i la mort de cinc més durant els enfrontaments amb les forces de seguretat.