Les autoritats confirmen que no hi ha supervivents després de l'explosió en una fàbrica d'explosius a Tennessee

MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El xèrif del comtat d'Humphreys, Chris Davis, ha confirmat aquest dissabte que no hi ha supervivents després de la potent explosió ocorreguda en una fàbrica d'explosius situada en prop de la localitat de McEwen, a l'estat de Tennessee. El divendres es va informar de 19 desapareguts.
"Li puc dir que més de 300 persones han estat revisant cada polzada d'aquestes instal·lacions i fins al moment no hem trobat supervivents", ha afirmat en una roda de premsa recollida per la televisió nord-americana NBC.
No obstant això, Davis no ha confirmat una xifra de morts en les instal·lacions de l'empresa Accurate Energetic Systems. "Estem en un procés d'identificació de les restes (...). Podem assumir que han mort", ha explicat.
Quant a la causa de l'explosió, Davis ha indicat que continua la investigació i ha apuntat que no es pot descartar que hi hagi delicte. "Podríem trigar dies, setmanes o mesos a fer-ho", ha explicat.
Al lloc hi treballa també l'Oficina d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius i un dels seus agents, Guy McCormick, ha explicat que hi ha especialistes en explosius qualificats i artificiers treballant perquè la zona sigui segura.
"En una situació així els explosius són sotmesos a calor, ona expansiva, pressió,... així que poden canviar i actuar de forma diferent a la qual coneixem", ha advertit.
L'explosió va ocórrer abans de les 8.00 hores del matí del divendres i les imatges per satèl·lits mostren només enderrocs en el lloc on abans estava la fàbrica. Les autoritats han demanat a la població evitar la zona, però asseguren que no hi ha perill. En qualsevol cas, han instat a qui trobi restes que poguessin procedir de la fàbrica a avisar immediatament a l'oficina del xèrif.